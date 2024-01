Hasselt et Charleroi en position de force après les demi-finales aller

Face à des Malinois à nouveau décevants, le Spirou a livré la partie qu'il fallait. Dominants au rebond et à l'adresse, vainqueurs des quatre quarts-temps, les Carolos n'ont laissé aucune chance à un adversaire d'emblée pris à la gorge. Après 30-44 au repos, un insaisissable Tyrell Roberts (34 points) a propulsé les visiteurs jusqu'à 25 longueurs d'avance. Avec un écart final de 21 unités, il faudrait un incroyable retournement de situation dimanche pour que le Spirou ne soit pas présent au rendez-vous de Forest National.

Dans l'autre demi-finale, Louvain a d'emblée été mis dans les cordes par Limburg (8e minute: 22-7). Dans le sillage de la paire Myles Cale-Jonas Delalieux (22 et 13 points), Limburg ralliait le repos (46-34) avec toujours 12 longueurs d'avance tandis que les visiteurs montaient en température à l'image de Tyreke Key (20 points) et Cody Riley (15 points), de retour de blessure après plusieurs semaines d'absence. Il en fallait cependant plus pour déstabiliser de solides limbourgeois qui aborderont le match-retour de dimanche en position favorable.