Haute-Savoie: deux randonneurs français meurent après avoir dévissé

Deux alpinistes français sont morts après avoir dévissé dimanche, alors qu'ils randonnaient à proximité du couloir de la Chorde sur la commune de Servoz (Haute-Savoie), a-t-on appris auprès du peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) de Chamonix.

L'accident est survenu dimanche en fin de matinée sur une neige dure et glissante alors que les deux victimes, "françaises et âgées d'une quarantaine d'années", se trouvaient dans une zone raide et escarpée, a indiqué le PGHM, confirmant une information de France Bleu Haute-Savoie.