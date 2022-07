(Belga) Après cinq saisons passées à l'étranger, la Belgian Cat Heleen Nauwelaers revient en Belgique, à Kangoeroes Malines, a annoncé mercredi le club anversois champion de Belgique de basket féminin.

L'internationale belge (75 sélections), 26 ans, avait quitté Wavre Ste-Catherine pour tenter une expérience à l'étranger qui l'aura menée d'abord en France à Mondeville (2017-2018), puis en Espagne où cette ailière aura porté les maillots de Bembibre (2018-2020), Tenerife (2020-2021) en division 1, et, la saison dernière, à Grenade en division 2 où elle a tourné à 10,8 points, 4,4 rebonds et 2,1 assists par match. Grenade a été éliminé en demi-finales des playoffs de LF Challenge pour la montée en division 1. Heleen Nauwelaers a fait partie de l'effectif de Philip Mestdagh chez les Belgian Cats, médaillé de bronze à l'Euro de Prague en 2017 à celui de Valence en 2021, quatrième de la Coupe du monde à Tenerife en 2018 et 7e (quarts de finaliste) des Jeux Olympiques de Tokyo l'an dernier. Auteur du doublé Coupe-Championnat la saison dernière, Kangoeores Malines va disputer cette saison l'Euroligue dont le tirage au sort est prévu vendredi. Le club malinois d'Arvid Diels avait officialisé aussi mardi la prolongation de contrat d'une autre Belgian Cat, Laure Resimont. (Belga)