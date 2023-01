Hendrickx forfait pour la suite du tournoi de Hockey, Van Oost le remplace

(Belga) C'était dans l'air depuis quelques jours, c'est désormais officiel. Alexander Hendrickx ne jouera plus lors de cette Coupe du monde de hockey. Le défenseur belge, blessé contre le Japon (7-1) vendredi à Rourkela, souffre du ligament interne du genou droit et est remplacé par Maxime Van Oost. Cette annonce survient à quelques heures du coup d'envoi du quart de finale contre la Nouvelle-Zélance, disputé ce mardi (14h30 belges) à Bhubaneswar, en Inde.

Hendrickx, sleeper désigné des Red Lions et meilleur buteur des derniers Jeux Olympiques avec 14 buts, avec 13 pc et 1 stroke, est sorti blessé dès le premier quart-temps du match, percuté par le premier sorteur japonais Yamada Shota. Le défenseur de 29 ans, qu'on a aperçu ces derniers jours avec un tape apposé au genou droit et sans difficulté apparente pour marcher, a passé une IRM dimanche à Bhubaneswar. Hendrickx, qui évolue au sein du club néerlandais de Pinoké, passera d'autres tests à son retour en Belgique. Il devrait être sur la touche pour six à huit semaines. Alors que le pc était l'arme létale des Belges, notamment aux Jeux, la phase n'est pas encore tout à fait au point lors de cette Coupe du monde. Les Red Lions ont seulement concrétisé 2 des 18 pc obtenus lors de la phase de groupes. Après les pépins successifs de John-John Dohmen, Arthur Van Doren et Simon Gougnard, désormais revenus, Michel van den Heuvel doit faire face à une tuile, cette fois définitive. Maxime Van Oost, devenu international en février 2019 et 14 caps depuis lors, va disputer son premier tournoi. Présent en Inde depuis le début, il a suivi toute la préparation avec les Red Lions. (Belga)