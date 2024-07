Henveaux éliminé malgré un nouveau record national en séries du 800m libre

Le sort d'Henveaux a été scellé dès la fin de la troisième série, qui a poussé son chrono en dehors du précieux top 8. Le meilleur temps est revenu à l'Irlandais Daniel Wiffen en 7:41.53, près de 10 secondes de mieux qu'Henveaux. Le champion olympique sortant Robert Finke a terminé avec le 5e chrono (7:43.00). Le Français David Aubry, 8e et dernier qualifié, a nagé en 7:44.59.

Lucas Henveaux nageait la première des quatre séries, qu'il a finie à la 3e place derrière l'Autrichien Felix Auboeck (7:48.49) et l'Espagnol Carlos Garach Benito (7:50.07). Il devait alors attendre que toutes les séries soient disputées pour découvrir s'il faisait partie des finalistes.

L'élite se disputera les médailles mardi à 21h02.

Présent pour la première fois aux Jeux Olympiques, Henveaux a également disputé le 200 m et le 400 m nage libre avant le 800 m. Après une élimination précoce et décevante samedi en séries du 400 m, sa distance de prédilection, il a signé un record de Belgique sur 200 m (1:46.04) en séries et a disputé les demi-finales, dimanche. Il y a fini avec le 11e chrono, en 1:46.20.