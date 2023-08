Hermien Peters et Lize Broekx 4e de la finale du K2 500m et qualifiées pour les JO-2024

Hermien Peters et Lize Broekx sont passées en 6e position aux 250 mètres, mais leur sprint final leur a permis d'assurer leur précieux sésame pour les prochains JO, terminant au pied du podium, en 1:42.04.

Le titre mondial est revenu aux Danoises Emma Jorgensen et Frederikke Matthiesen, en 1:39.85, devant les Polonaises Martyna Klatt et Helena Wisniewska (1:40.82) et les Allemandes Paulina Paszek et Jule Hake (1:41.59). Les deux Limbourgeoises, à la moyenne d'âge la plus élevée de la finale, avaient terminé à la 9e et dernière place de la finale A des JO de Tokyo en 2021.