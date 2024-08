Hermien Peters et Lize Broekx terminent à la 5e place en K2 500 m

Qualifiées pour la finale A grâce à leur 2e place en demi-finale, Peters et Broekx se sont classées 5e en 1:39.84 et échouent à 36 centièmes de la 3e place des Allemandes Paulina Paszek et Jule Marie Hake. La victoire est revenue aux Néo-Zélandaises Lisa Carrington et Alicia Hoskin en 1:37.28 devant les Hongroises Tamara Csipes et Alida Gazso, 2e en 1:39.39.

Mercredi, les deux kayakistes s'étaient qualifiées pour les demi-finales du K1 500 m prévues samedi tout comme les finales.

Peters, 29 ans, et Broekx, 32 ans, disputent leurs deuxièmes Jeux Olympiques. A Tokyo, en 2021, elles avaient pris la 9e place du K2 500m, remportant la finale B. Peters s'était classée 6e du K1 500 m.