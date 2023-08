Hermien Peters et Lize Broekx, victorieuses de leur demie, également proches des JO-2024

Hermien Peters et Lize Broekx se sont qualifiées pour la finale A du K2 féminin sur 500m aux championnats du monde de kayak sprint, samedi à Duisburg, en Allemagne. En remportant la 3e et dernière demi-finale et en signant le 4e temps des 9 finalistes, les deux Limbourgeoises sont elles aussi proches d'une qualification pour les prochains JO de Paris, réservée au top 6 de la finale de dimanche.

Peters et Broekx ont mené leur demi-finale de bout en bout, bouclant les 500m en 01:40.36. En finale dimanche, les deux Belges, 9e de la finale A des JO de Tokyo, seront confrontées à la Suède et la Nouvelle-Zélande, 2e et 3e de leur série, ainsi qu'à l'Allemagne, la France, l'Espagne, la Pologne, le Danemark et la Grande-Bretagne, qualifiées lors des deux autres demi-finales.

Engagés sur la même distance et dans la même embarcation, Artuur Peters et Bram Sikkens n'ont quant à eux pas pu les imiter, après une 5e place en demi-finales, renvoyant le duo belge en finale B pour les places 10 à 18. Pour eux Paris-2024 passera par une régate continentale de qualification en 2024, où la victoire sera impérative.