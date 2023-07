Hind Ben Abdelkader rejoint Galatasaray

Hind Ven Abdelkader, en délicatesse avec son genou, n'avait pas disputé l'Euro à Tel Aviv et Ljubljana le mois dernier à l'issue duquel la Belgique a conquis son premier titre de championne d'Europe.

Après avoir quitté la Belgique et Wavre-Sainte-Catherine, portant aussi les maillots de Waregem (championne de Belgique en 2011) et Namur, Hind Ben Abdelkader a évolué en Espagne à Cadi la Seu, à Nice, à Cracovie (avec une Coupe de Pologne en 2017), à Hatay en Turquie de 2017 à 2021 et a dû se remettre d'une blessure aux ligaments du genou avant de reprendre du service en Russie à Nika Syktyvkar.

Elle avait rejoint Villeneuve d'Ascq la saison dernière où elle a affiché une moyenne de 10.9 points, 2.1 rebonds et 1.5 assist par match, mais avait manqué les playoffs à partir des demi-finales où Villeneuve d'Ascq a été battu en finale du championnat par Lyon et Julie Allemand.