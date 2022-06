Hockey: Darryl Sutter, des Calgary Flames, nommé entraîneur de l'année en NHL

L'entraîneur canadien des Calgary Flames, Darryl Sutter, a été élu coach de l'année en National Hockey League (NHL), jeudi, dans la foulée de la saison historique vécue par son club canadien.

Pour sa première saison pleine à la tête des Flames, Darryl Sutter a terminé la saison régulière avec 50 victoires, ce qui n'était arrivé qu'une seule fois dans l'histoire des Flames.

L'équipe de Calgary a terminé en tête de la division Pacifique avec un bilan de 50 victoires, 21 défaites et 11 défaites après prolongation. Son score de 111 points, en saison régulière, est le deuxième meilleur de son histoire après les 117 points obtenus en 1989.

Les joueurs de Sutter ont battu les Stars de Dallas lors du premier tour des playoffs de la Stanley Cup avant de perdre en demi-finale de conférence Ouest face à Edmonton, une autre équipe canadienne.

La NHL remet chaque année le trophée Jack-Adams à l'entraîneur "qui a le plus contribué au succès de son équipe". Les autres nommés pour cette saison étaient Andrew Brunette, des Florida Panthers, et Gerard Gallant des New York Rangers.

Darryl Sutter, qui a remporté deux fois la NHL lorsqu'il entraînait les Kings de Los Angeles (2012 et 2014), avait déjà été nommé pour le prix Jack-Adams avec les Flames en 2003-04, lorsqu'il les avait emmenés au match 7 de la finale de la Stanley Cup.

Avec ce premier trophée, Darryl Sutter, 63 ans, né à Viking (Alberta), suit les traces de son frère, Brian Sutter, qui avait gagné le Jack-Adams 1991 avec l'équipe américaine de St. Louis.

C'est d'ailleurs lui qui a remis cette récompense à Darryl Sutter lors de la cérémonie télévisée avant le match 2 de la finale de la conférence Ouest, jeudi, remporté 4-0 par Colorado contre Edmonton.