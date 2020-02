Hockey Indor Finals - Le White Star en finale contre l'invité surprise de l'Amicale Anderlecht

(Belga) Le White Star, tenant du titre chez les messieurs, sera opposé à l'Amicale Anderlecht lors des Belfius Indoor Finals, les finales du championnat de Belgique de hockey en salle, dimanche au Dôme de Charleroi. L'issue des deux demi-finales se sont jouées aux shoot-outs après deux partages au terme du temps réglementaire. Les Everois, tenants du titre, ont éliminé le Waterloo Ducks, tandis que le Léopold, en tête du top 4 après la phase régulière du championnat, s'est fait surprendre par l'Amicale Anderlecht.

En demi-finales, les tenants du titre everois ont éliminé le Waterloo Ducks 3-1 aux shoot-outs (5-5 à la fin du temps réglementaire). Ils tenteront dimanche de prolonger leur titre obtenu l'an dernier aux shoot-outs contre le Léopold, qui n'a pu rejoindre cette fois la phase finale. La surprise est en effet venue dans cette autre demie où les vétérans de l'Amicale Anderlecht ont mené 3-0 contre les hommes de Max Bergez, avant de se faire rejoindre dans les 6 dernières minutes. Aux shoot-outs le gardien anderlechtois Matteo Gryspeerdt a permis à ses équipiers de l'emporter 3-2. "Nous avons pu nous appuyer sur une solide défense, un excellent keeper, et avons su profiter de nos quelques occasions en contre", a réagi Maxi Garetta, défenseur de l'équipe anderlechtoise aux côtés de Renaud Pangrazio. "Nous essayerons de reproduire ce jeu en finale contre le White. Ce sera difficile, car comme le Léo ils peuvent compter sur 10 joueurs de qualité et un fond de jeu typiquement salle." Chez les dames, la finale de dimanche opposera elle le Racing au Waterloo Ducks, tenant du titre. En demies, les Uccloises ont écarté les Etoilées du White Star par un seul but d'écart (1-0), tandis que les tenantes du titre waterlootoises ont pris la mesure 3-0 de l'Antwerp. La finale féminine aura lieu dimanche dès 15h00 alors que le titre masculin se jouera à partir de 16h30.