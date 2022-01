Hockey : la Belgique partage avec la Suisse, finit 2e de l'Euro B et réintègre le top 8

(Belga) L'équipe nationale dames de hockey en salle a terminé le championnat d'Europe de division B en partageant 3-3 (mi-temps: 1-1) avec la Suisse, 7e nation mondiale, lors de son 5e et dernier match, dimanche matin à Ourense, en Espagne. Avec 3 victoires et 2 nuls, les Indoor Red Panthers, classées 15e à la FIH, terminent à la 2e place derrière l'Espagne, ce qui leur permet de retrouver l'élite européenne, deux ans après l'avoir quittée après leur 7e place à l'Euro de Minsk en 2020.

Quasi assurées de leur montée en division A depuis leur succès 7-5 contre l'Espagne (FIH-27) samedi soir, les joueuses de Maxi Garreta ont ouvert le score par Marie Ronquetti sur pc (6e), avant de se faire rejoindre juste avant la mi-temps. Joanne Peeters, meilleure buteuse du tournoi avec 10 buts, a redonné l'avantage aux Belges dans le 3e quart-temps (22e). Alors que l'on se dirigeait vers un court succès belge qui aurait assuré à la Belgique de remporter le tournoi, les Suissesses ont égalisé à 2 minutes du terme, avant de prendre même l'avance dans la minute suivante. Daphne Gose a arraché le partage en ponctuant une belle attaque dans les toutes dernières secondes: 3-3 (40e). La Belgique avait entamé son tournoi par deux succès (5-1 contre l'Écosse et 9-3 face à l'Irlande) avant de partager contre la Pologne (2-2) et de battre l'Espagne (7-5). Celle-ci, victorieuse de l'Irlande (4-0) dans son dernier match, a profité du nul des Belges dimanche pour terminer à la première place finale, avec 12 points, juste devant la Belgique (11 pts). Les deux équipes rejoignent ainsi le top 8 européen, alors que la Pologne, 3e avec 10 unités, reste en division B. La Suisse est 4e (5 pts), devant l'Écosse (4) et l'Irlande (0). (Belga)