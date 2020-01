Hockey Pro League (d) - Les Red Panthers partagent contre l'Australie (1-1) puis s'imposent aux shoot-outs

(Belga) Les Red Panthers (FIH 12) ont partagé l'enjeu (1-1) dimanche lors de leur deuxième rencontre avec l'Australie, 2e nation mondiale, en Hockey Pro League, prenant ensuite le point du bonus en s'imposant dans les shoot-outs (1-3).

Lors de cette rencontre, interrompue durant environ une heure à cause de fortes précipitations à Sydney, les Australiennes avaient pris les devants en ouvrant le score à la 45e, grâce à Gabi Nance. Deux minutes plus tard (47e), Tiphaine Duquesne a égalisé pour la Belgique. Les Belges se sont ensuite imposées aux shoot-outs et remportent le point bonus. Vendredi, les Red Panthers avaient partagé déjà contre les Australiennes (3-3) s'inclinant là aux shoot-outs (4-2). Dimanche, à Auckland, la Belgique se mesurera à la Nouvelle Zélande. (Belga)