Hockey Pro League - La Belgique partage dans son deuxième match face à l'Allemagne mais perd le shoot-out

(Belga) Au lendemain de leur victoire 1-6 en Allemagne, les Red Lions, l'équipe nationale masculine de hockey, ont été contraints au partage 1-1 mercredi face aux Allemands dans leur huitième match en Hockey Pro League. Dans le shoot-out, qui compte pour un point de bonus au classement, les Belges se sont inclinés 1-0

Dans un match très équilibré, l'Allemagne ouvrait le score dans le deuxième quart-temps via Florian Fuchs (23e). La réaction belge survenait finalement dans le quatrième et dernier quart-temps avec une égalisation de Loïck Luypaert (49e). Les troupes de Shean McLeod poussaient alors pour gagner mais sans succès. Lors du shoot-out, les Red Lions manquaient l'occasion de remporter un point de bonus au classement et s'inclinaient 1-0 Malgré ce partage, la Belgique conserve la tête du classement de la Hockey Pro League avec 18 points en 8 matches. Les Red Lions affronteront la Grande-Bretagne le 31 octobre et 1er novembre prochain avant de recevoir les Pays-Bas le 4 novembre. (Belga)