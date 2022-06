Hockey Pro League - Les Red Lions clôturent par un succès 0-5 en Angleterre, les Pays-Bas sont sacrés

(Belga) Les Red Lions ont terminé la 3e édition de la Hockey Pro League par une victoire 0-5 devant l'Angleterre, dimanche à la Lee Valley Hockey Center de Londres. Invaincus depuis onze rencontres de la compétition, les champions olympiques et du monde ont pris 4 points sur 6 ce week-end face à la 6e nation mondiale, après un partage 3-3 samedi sans point de bonus, perdu 3-0 aux shoot-outs. Insuffisant pour empêcher les Pays-Bas, vainqueur de leur côté 2-1 sur l'Inde, de décrocher leur 1er titre en Pro League, la Belgique montant néanmoins sur la 2e marche du podium d'une compétition leur servant de banc d'essai pour la prochaine Coupe du monde de 2023.

Les buts belges ont été inscrits par Nicolas De Kerpel (9e et 59e), Arthur De Sloover sur pc (40e), et Alexander Hendrickx sur pc (57e et 59e). La Belgique, sacrée en 2021 lors de la 2e édition, présente un bilan de 10 victoires, 4 partages et seulement 2 défaites (en Argentine et aux Pays-Bas) sur les 16 matchs de la compétition. Les Lions bouclent leur tournoi avec 35 points, juste derrière les Pays-Bas, qui doivent encore jouer 2 duels contre l'Espagne. L'Inde complète le podium avec 30 unités. (Belga)