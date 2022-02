Hockey Pro League - Les Red Panthers battues 3-1 en Argentine comme samedi

(Belga) Après leur défaite 3-1 samedi lors de leur première confrontation face à l'Argentine, les Red Panthers, l'équipe nationale féminine de hockey, s'est à nouveau inclinée sur le même score face aux vice-championnes olympiques, pour leur 6e match de Hockey Pro League, dimanche dans les installations du CeNard de Buenos Aires.

La Belgique a mené 0-1 à la mi-temps grâce à un penalty corner (pc) transformé par Lucie Breyne (11e). Les joueuses de Raoul Ehren ont connu ensuite beaucoup plus de difficultés à développer leur jeu que la veille contre les "Leonas", remontées à la 2e place mondiale depuis leur succès de samedi. L'Argentine a égalisé sur son 6e pc, transformé par Agustina Gorzelany (37e). La même joueuse a donné l'avance à ses couleurs six minutes plus tard, toujours sur pc (43e), avant de réussir le triplé en fin de partie (59e, pc). Après leurs 6 premières rencontres de Pro League, la Belgique présente un bilan de 2 victoires et 4 défaites, soit un total de 6 points sur 18. Les Red Panthers retrouveront la compétition à la mi-mai avec un déplacement aux Etats-Unis (14-15 mai), une semaine avant de jouer en ouverture des Red Lions lors de d'un double duel contre l'Espagne à Wilrijk (20-21 mai). (Belga)