Hockey Pro League - Les Red Panthers partagent 1-1 avec la Chine, mais sans bonus

(Belga) Les Red Panthers ont partagé 1-1 avec la Chine (FIH-13), dans leur 10e match de Hockey Pro League, mercredi soir à Wilrijk, s'inclinant ensuite 0-2 aux shoot-outs pour le point de bonus. L'équipe féminine belge de hockey, victorieuse 3-1 la veille contre la 13e nation mondiale, a cette fois fait pâle figure, malgré plusieurs renforts expérimentés, mais surtout sans leurs désormais meneuses Charlotte Englebert, Stéphanie Vanden Borre et Michelle Struijk, laissées au repos.

Ni la capitaine Alix Gerniers, ni Barbara Nelen, ni Aisling D'Hooghe -3 titulaires iconiques des Panthers absentes mardi lors de la convaincante victoire de la Belgique - n'ont pu aider à reproduire la prestation de la veille. Gu Bingfeng a ouvert la marque sur pc dans le 2e quart-temps (24e), alors que la Belgique n'avait jamais réussi jusque-là à inquiéter la défense chinoise. France De Mot a égalisé en fin de 3e quart-temps (45e). Aux shoot-outs, les protégées de Raoul Ehren n'ont pas converti un seul de leurs essais, alors que les Chinoises trompaient D'Hooghe à deux reprises, empochant le point de bonus. A la suite de ce partage sans bonus, les Belges, 8e mondiales, totalisent 13 unités et se maintiennent à la 7e place (sur 9 équipes), 4 unités devant leur adversaire du jour. Loin devant, l'Argentine domine les débats avec 38 unités, devant les Pays-Bas (26) et l'Inde (22). Pour les Red Panthers, les six matchs encore à suivre en Pro League marquent la préparation finale des Belges dans leur objectif principal de la saison: la Coupe du monde féminine, organisée début juillet conjointement aux Pays-Bas et en Espagne (du 1er au 17 juillet). (Belga)