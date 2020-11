Hockey Pro League - Loic Van Doren, quasi infranchissable aux shoot-outs, regrette les moments de flottement

(Belga) En s'interposant à trois reprises face aux essais néerlandais dans la séance des shoot-outs consécutif au partage 4-4 avec les Pays-Bas, le gardien belge Loic Van Doren a bien aidé ses équipiers des Red Lions à empocher un point de plus au classement de la Hockey Pro League, mercredi soir à Uccle. Augmentant leur avantage à désormais 8 unités sur leur adversaire du jour, 3e nation mondiale, les champions du monde et d'Europe passeront l'hiver au chaud en tête des classements FIH et Pro League.

"On a rencontré une équipe avec beaucoup de qualités ce soir et plus dangereuse aussi que nos adversaires précédents. Un pays du top que nous rencontrerons encore certainement à l'avenir dans les matchs importants", a réagi le cadet des frères Van Doren à sa sortie de terrain, regrettant les quelques moments de flottement après certains buts belges ayant permis aux Néerlandais de marquer dans la minute suivante. "Il faudra analyser. Je m'en veut un petit peu qu'ils soient parvenus à revenir ou égaliser au score. Pas sur les buts en eux-mêmes mais par rapport à ces moments clés où l'équipe doit faire bloc et aujourd'hui cela n'a pas été le cas. Nous savons comment il est, et doit être, possible de corriger cela et nous allons y travailler", a ponctué le gardien du club néerlandais de Den Bosch. "Un duel des plats pays avec peut-être un peu moins de qualités mais autant d'engagement que d'habitude", estimait pour sa part Gauthier Boccard. "Il y a plusieurs explications à cela: la motivation en général, notre niveau de jeu depuis la reprise qui n'est pas optimal, beaucoup de déchets techniques, comme les Néerlandais d'ailleurs aujourd'hui sur ce terrain. Mais cela restait un match de prestige pour la 1ère place et au final repartir avec deux points c'est positif", a conclu le défenseur des Red Lions. (Belga)