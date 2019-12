Hockey Pro League - Trois nouvelles Red Panthers appelées par Thijssen pour la campagne de Pro League

(Belga) Niels Thijssen, le sélectionneur des Red Panthers, a communiqué mercredi sa liste des 22 joueuses qui seront alignées en Hockey Pro League, dont la 2e édition débutera mi-janvier. Les absences dans la sélection de Jill Boon et Emilie Sinia, atteintes par la limite d'âge selon la direction technique, étaient connues depuis quelques jours. Elle seront notamment remplacées par trois jeunes joueuses espoirs: Anne-Sophie Vanden Borre, Justine Rasir et la gardienne Pauline de Ryck.

"Ces joueuses ont montré l'été dernier au Championnat d'Europe des moins de 21 ans à Valence qu'elles sont prêtes pour leur première expérience avec les Panthers", a expliqué le coach fédéral, qui par rapport aux 18 sélectionnées pour le qualificatif olympique a décidé de rappeler Joanne Peeters, Tiphaine Duquesne, Alexia t'Serstevens, Lucie Breyne, Charlotte Englebert et Elena Sotgiu. Ces dernières viennent pallier le départ de l'équipe d'Aline Fobe, qui va se concentrer sur sa carrière professionnelle, et les absences d'Alix Guerniers durant le 1er tour et de la deuxième gardienne Elodie Picard, qui disputera la Coupe d'Europe A en salle. "Alors que l'objectif de la saison précédente était de terminer le plus haut possible afin de grappiller des points au classement mondial, 2020 aura une approche différente. La non- qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo permet désormais aux Red Panthers de poursuivre leur processus de reconstruction, entamé il y a quelques années. Le choix d'élargir le groupe de joueuses pour la première partie de la Pro League est un pas important vers la Coupe du Monde en 2022 et pour les JO de Paris en 2024", a encore précisé la fédération belge de hockey (ARBH) dans son communiqué. Niels Thijssen et ses joueuses prendront mi-janvier la direction de l'Australie pour s'y entraîner d'abord durant une semaine à proximité de Sydney en vue des matchs contre l'Australie les 25 et 26 janvier. Les Belges se rendront ensuite en Nouvelle-Zélande pour y jouer une double confrontation les 1er et 2 février, avant de terminer leur tournée en Chine les 8 et 9 février. La liste des 22 Red Panthers sélectionnées pour la Pro League: Aisling D'Hooghe (GK), Stephanie Vanden Borre, Judith Vandermeiren, Abigail Raye, Lien Hillewaert, Emma Puvrez, Pauline Leclef, Barbara Nelen, Michelle Struijk, Sophie Limauge, Ambre Ballenghien, Louise Versavel, Anne-Sophie Weyns, Tiphaine Duquesne, Elena Sotgiu (GK), Alexia 't Serstevens, Joanne Peeters, Lucie Breyne, Charlotte Englebert, Justine Rasir, Anne-Sophie Vanden Borre, Pauline de Ryck (GK). . . (Belga)