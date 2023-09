Houthalen, Courtrai et Tournai dominent le classement

La seconde journée de Nationale 1 est étalée sur le week-end. Alors que Eynatten et Hubo en découdront demain en fin d'après midi, les quatre rencontres prévues ce samedi soir n'ont pas été de tout repos pour les candidats au titre. A l'instar d'Houthalen qui a dû batailler ferme durant la rencontre pour réussir à l'emporter 22-23 à Kraainem, ou encore des courtraisiens Spurs qui ont dû attendre la dernière seconde de jeu pour arracher in extremis les deux points face à Atomix Haacht 34-33. Pas de problème pour Tournai qui prend la mesure de Gand sur le score sans appel de 36-22.

Le choc de la seconde journée entre Lebbeke et Sasja n'aura pas livré de vainqueur, les protagonistes s'en retournant dos à dos 27-27. C'est à un beau spectacle qu'on eut droit les spectateurs présents entre des équipes déjà bien affutées: à savoir une équipe flandrienne bien emmenée par Toon Devis toujours aussi percutant et une équipe de jeunes loups anversois composée d'une horde de joueurs nés en 2004 et 2005 entourés de quelques anciens du club menée depuis plusieurs années par Kevin Jacobs l'actuel adjoint de Yérime Sylla en équipe nationale.

Trois rencontres de la troisième journée se dérouleront le samedi 16 septembre, les deux autres rencontres auront lieu le lendemain. Au programme un alléchant Kraainem-Sasja en ouverture à 2015 heures le samedi tandis qu' Houthalen essaiera de préserver son brevet d'invincibilité lors du déplacement à Haacht le dimanche 17 septembre à partir de 1800 Heures.