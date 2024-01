Hubo Handball rejoint Saint-Trond en finale de la Coupe chez les Dames

Plus rapides, vivaces et précises, les Limbourgeoises ont d'emblée imposé un rythme soutenu à la première période mettant ainsi les Liégeoises sous pression dès l'entame de la partie. Le jeu proposé par Hubo basé sur une circulation de balle rapide et une verticalité dans le jeu a laissé l'adversaire pantois et incapable de réagir durant la période initiale. Le score à la fin de la première mi-temps était sans appel (20-8) mais reflétait la supériorité de l'équipe locale.

Sprimont est remonté sur le terrain avec de bien meilleures intentions et a imposé son jeu aux Limbourgeoises qui ont subi à leur tout la fougue des visiteurs. L'avantage de Hubo s'est réduit à quatre unités (24-20) à la 53e avant que les Limbourgeoises ne parviennent à contenir les assauts de l'adversaire et stopper l'hémorragie pour l'emporter 27-22. Les Sprimontoises ont montré leur vrai visage en seconde période mais n'ont pas connu la réussite de l'équipe locale en première mi-temps.