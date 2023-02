Hubo Handball s'éloigne du Final Four

Hubo Handball s'est incliné déplacement à Volendam 31-29 lors du dernier match de la 19e journée de la phase classique du championnat de BENE-League de handball. Les fusionnés limbourgeois ont ainsi laissé filer toute réelle chance de participer au tour final qui réunira le Top 4 de la saison régulière. Mathématiquement tout reste possible, mais il faudrait un véritable miracle pour qu'ils y parviennent puisqu'ils n'ont plus leur sort en mains.

Après le round d'observation qui aura duré une dizaine de minutes, Hubo pris deux unités d'avance 4-6 (12e) grâce à des contre-attaques rondement menées. L'écart maximal atteindra quatre buts 9-13 à la 25e pour être par la suite ramené à deux buts 12-14 au terme de la première période. En début de seconde période, on sentait Hubo fébrile et incapable de faire la différence. À l'entame du dernier quart d'heure, les Bataves revinrent au score 23-23 avant de prendre l'avance 26-25 trois minutes plus tard. Volendam avait pris la direction des opérations face à une équipe de plus en plus nerveuse et maladroite en phase offensive. En quelques minutes le KRAS s'est mis définitivement à l'abri (31-28 à la 54e).

Au classement Volendam, est 7e avec 22 points à deux points des 4e classés que sont Pelt et Visé, Hurry Up est 6e avec 23 points. Hubo est 8e avec 20 unités.