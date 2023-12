Hubo Handball s'impose à Sprimont et rejoint Visé, Bocholt et Eupen dans le dernier carré

Mal embarqués en championnat, les Limbourgeois ont l'occasion de sauver quelque peu leur saison via la Coupe, tandis que Sprimont, qui domine de la tête et des épaules la Nationale 2 avec l'ambition de rejoindre la Nationale 1, espérait atteindre les demi-finales de la Coupe pour la seconde année consécutive.

Il n'y a pas eu de miracle à Sprimont mais l'équipe locale a bel et bien donné du fil à retordre à Hubo, justifiant ainsi son statut de leader en Nationale 2. Du côté des visiteurs on retiendra sans plus que la qualification a été acquise.