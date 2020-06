Huit groupes de travail vont se pencher sur le lancement de la Beneleague

(Belga) La Pro Basketball League, la ligue professionnelle belge de basketball, a annoncé jeudi la mise en place de huit groupes de travail pour le lancement de la Beneleague lors de la saison 2021-2022. "Au total, 32 membres des ligues et des clubs, répartis en 8 groupes de travail, travailleront au cours des prochains mois", a précisé la ligue dans son communiqué.

Chaque groupe de travail se penchera sur un aspect bien précis de la future compétition qui devrait débuter lors de la saison 2021-2022. Le groupe en charge de l'aspect sportif devra finaliser la formule de la compétition tout en fournissant en calendrier. Un groupe s'occupera également des conditions de licence. La ligue précise qu'"une convergence entre les deux pays sera également nécessaire en ce qui concerne l'arbitrage". Deux groupes se pencheront également sur les volets commercial et médiatique de la nouvelle compétition. "Ces deux groupes de travail seront donc particulièrement actifs au début du processus, tout comme le groupe de travail chargé du sportif, afin qu'une image claire puisse être fournie vers les médias et les partenaires en vue des prochaines étapes", a ajouté la Pro Basketball League. "Les groupes de travail responsables du financement de la ligue et du modèle organisationnel compléteront en grande partie les activités sur base des autres groupes de travail. Un groupe de supervision a également été formé. Ce groupe se réunira toutes les deux semaines pendant que les groupes de travail remplissent leur mission afin d'évaluer leur fonctionnement, de suivre les progrès et de préparer la prise de décision dans les deux pays, le tout sous l'œil attentif de Hypercube, impliqué dans le projet depuis le début du processus", a conclu la ligue. Le mois d'octobre 2020 a été fixé comme date butoir pour le lancement de la Beneleague lors de la saison 2021-2022. (Belga)