Huitième victoire de suite pour les Clippers, Chicago stoppe la série de Philadelphie

À l'Est, Chicago a mis fin à la série de six victoires de suite de Philadelphie en l'emportant 104-108 sur le parquet des Sixers. Les Bulls ont pu compter sur les 24 points de Coby White et les 23 points de Nikola Vucevic pour répondre aux 40 points et 14 rebonds de Joel Embiid. Avec cette défaite, Philadelphie reste 3e de la Conférence derrière Boston et Milwaukee et devant Orlando, New York, qui a fait tomber les Los Angeles Lakers (109-114), et Cleveland, tombeur de Houston (135-130).

Dans les autres matches de la soirée, Atlanta a infligé une 24e défaite de suite à Detroit (130-124), Toronto a pris le dessus sur Charlotte (114-99) et Utah a battu Brooklyn (125-108).