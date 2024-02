Hyperandrogénie: Caster Semenya demande une aide financière avant son audience

"Nous manquons de fonds. Nous avons beaucoup d'experts qui viennent et que nous devons payer", a déclaré la double championne olympique du 800 m (2012, 2016) lors d'une conférence de presse à Johannesburg. Elle a précisé que l'audience la concernant devant la Grande chambre de la CEDH était prévue le 15 mai. "Donc, tout ce que vous pouvez faire, cela fait une énorme différence".

Ses conseils sud-africains, qui travaillent bénévolement, ont déclaré que les coûts d'audience pourraient s'élever à quelque 170.000 euros. "C'est absolument dingue, ridicule. C'est pour cela que nous nous tournons vers le public", a expliqué son avocat Gregory Nott.

Caster Semenya, 33 ans, présente un excès naturel d'hormones sexuelles mâles mais a toujours été légalement identifiée comme une femme. Elle livre depuis plus de dix ans un bras de fer avec la Fédération internationale d'athlétisme (World Athletics, ex IAAF), appelant inlassablement au respect "de la dignité et des droits humains".

Vendredi, alors que l'essentiel de sa carrière semble derrière elle, Semenya a insisté sur le fait que ce combat visait surtout à défendre les jeunes athlètes susceptibles d'être confrontées à des défis similaires au sien.