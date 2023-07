Hyperandrogénie: "Ce n'est que le début", réagit Semenya après la décision de la CEDH

Dans une décision rendue avec une courte majorité de quatre juges contre trois, la CEDH a estimé mardi que la Suisse avait notamment violé l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, relative à l'interdiction de la discrimination, combiné avec l'article 8, qui protège le droit au respect de la vie privée.

Semenya, qui présente un excès naturel d'hormones sexuelles mâles et livre depuis plus de dix ans un bras de fer avec la Fédération internationale d'athlétisme, a qualifié cette décision de "significative" car "remettant en cause l'avenir de toutes les règles similaires".

"Mon espoir est que World Athletics, et au-delà toutes les organisations sportives, prendront en compte la décision de la CEDH et veilleront à respecter la dignité et les droits de l'homme des sportifs", a poursuivi la double championne olympique du 800 m dans un communiqué.