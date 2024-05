Hyperandrogénie: Semenya de nouveau à la CEDH pour son droit à concourir

"C'est un jour important dans mon parcours en tant qu'être humain et athlète. Ça a mis longtemps à arriver", a déclaré Mme Semenya dans un communiqué transmis par ses avocats.

"En 2009, je suis montée sur la plus haute marche du podium aux Mondiaux de Berlin juste après un examen sexuel et sachant que le monde jugeait mon corps et remettait en question mon sexe. Depuis 15 ans, j'ai persévéré avec dignité face à l'oppression", a-t-elle poursuivi, se disant "confiante" avant l'audience.

- "Protéger" les droits -

Double championne olympique (2012, 2016) et triple championne du monde (2009, 2011 et 2017) du 800 m, Caster Semenya produit naturellement beaucoup d'hormones mâles (androgènes), qui sont susceptibles d'accroître la masse musculaire et d'améliorer les performances.