Ides Verhulst et Régis Thibert finalistes à Jérusalem

Les six premiers des deux séries du 1500 m accédaient à la finale. Régis Thibert a terminé troisième de la première série en 3:54.35. La finale est prévue mercredi. Casper Lievens a terminé 12e en 3:58.94. Dans la deuxième série, Viktor Leenaert n'a pas non plus réussi à se classer en ordre utile. Il a fini dixième de sa course en 3:56.92. Dans le 1500 m féminin, Nel Vanopstal a vu sa participation s'achever à l'issue des séries. Elle a terminé la sienne en 8e position en 4:32.20.

La finale du lancer du javelot retenait les douze meilleurs des qualifications. Ides Verhulst s'y est classé. Son meilleur lancer s'est planté à 67m60. La finale se déroulera mercredi.