Scène surréaliste en NBA: deux joueurs des Lakers se battent en pleine rencontre (vidéo)

ités comme favoris pour le titre, les Los Angeles Lakers ont concédé une seconde défaite consécutive à domicile vendredi. Ils ont plié 105-115 face à Phoenix, champion sortant de la conférence Ouest. L'autre favori, Brooklyn a bien réagi. Après leur défaite 127-104 à Milwaukee, les Nets se sont imposés 109-114 dans la salle de Philadelphie, un autre prétendant à l'Est. Si New York a confirmé à Orlando (96-121) et Chicago face à la Nouvelle-Orléans (128-112), Boston s'est fait corriger à domicile par Toronto 83-115. Emmené par son MVP Nikola Jokic, Denver a signé son deuxième succès 102-96 face à San Antonio. Utah est venu s'imposer à Sacramento 101-110.

Plus que la défaite, les Lakers ont laissé apparaître les soucis internes d'un effectif riche en ego surdimentionnés. Anthony Davis et Dwight Howard se sont empoignés avant que tout le banc de L.A. sépare ses deux intérieurs. L'image est rare et éloquente. "Nous avons juste eu un désaccord sur une action... Nous sommes passionnés, nous sommes des adultes, nous avons réglé le problème. Ce sont des choses qui arrivent. C'est mon frère, c'est mon coéquipier. Il n'y a aucun problème entre nous, je ne veux pas que quelqu'un dise que j'essaie de causer un souci, ce n'est pas le cas", a expliqué Howard.

Si le coach Frank Vogel a aussi dédramatisé "lorsque vous vous faites botter le cul, les échanges peuvent parfois s'envenimer", l'ancienne légende du club Magic Johnson s'est offusqué du spectacle: "en 42 ans passés auprès des Lakers, je n'ai jamais vu quelque chose comme ça".

Au moment de ce pic de tension, les Lakers étaient en train de sombrer au 2e quart-temps (18-34). Et le calvaire s'est poursuivi au 3e (37-23), sans que LeBron James (20 pts) n'y puisse quoi que ce soit, ni Davis (16 pts, 10 rebs), ni Russell Westbrook qui s'est pourtant bien repris après un premier match calamiteux (15 pts, 11 rebs, 9 passes). Face à eux, les Suns Chris Paul (23 pts, 14 ast, 5 rebs) qui a franchi la barrière des 20.000 points, Devin Booker (22 pts) et Mikal Bridges (21 pts) ont brillé.