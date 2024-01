"C'était important de regagner une finale, ce qui nous avait échappé depuis trois ans. Même si nos résultats sont extraordinaires, ils n'étaient pas assez bons pour nous dernièrement", soulignait à sa sortie du terrain Victor Wegnez. "C'est particulier de devoir se remettre en condition de match alors que l'objectif de qualification olympique était déjà atteint, mais à partir du moment où il faut jouer, on veut gagner."

"L'Espagne a montré un peu plus d'envie que nous", reconnaît le médian bruxellois. "Mais on a été professionnels, on ne leur a pas laissé grand-chose et au final notre victoire est méritée."