Incroyable image de fair-play: il arrête sa course pour venir en aide à un adversaire au sol (vidéos)

Ce sera sans doute la belle histoire de ces championnats d'Europe d'Athlétisme.

En milieu de semaine se disputait les séries de 3000 mètres steeple. Alors en course depuis déjà un petit moment, le Danois Axel Christensen, en bonne position à l'avant du peloton a chuté en tentant de passer une haie. La chute est impressionante et l'athlète, visiblement touché, reste au sol alors que les autres concurrents continent leurs efforts... sauf un.

Nahuel Carabana, athlète Andorran, est en queue de groupe et passe, comme tout le monde, à côté de Christensen, au sol. Mais alors qu'il le passe, il se retourne soudainement, coupe son effort et vient à la rescousse du Danois. Il tente rapidement de relever son adversaire, qui lui fait signe qu'il n'est pas en état de se relever. Carabana décide alors d'aider le Danois a s'écarter de la piste pour ne pas gêner les autres. En prenant tout ce temps, l'Andorran perd toutes ses chances de glaner quelque chose lors de la course.

Après avoir laissé le Danois entre de bonnes mains, Nahel Carabana décidera de tout de même finir la course, seul, et bien loin derrière les autres. Il recevera tout de même une standing ovation et de nombreux appalaudissements pour son acte de fair-play incroyable.