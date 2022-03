Incroyable performance de la patineuse artistique Loena Hendrickx, sacrée vice-championne du monde: "Le public l'adore" (photos)

Loena Hendrickx est devenue vice-championne du monde de patinage artistique vendredi soir à Montpellier. Elle a conservé à l'issue d'un programme libre sans faute sa 2e place du programme court obtenue mercredi. Elle a réalisé le 2e score de ce programme avec 142,70 points (record personnel 145.53). Son total de 217,70 points ne se situe qu'à 1,35 point de son record (219,05). Seule la Japonise Kaori Sakamoto, 21 ans, l'a devancée (236,09 pts). Le bronze est revenu à la jeune Américaine de 16 ans Alysa Liu (211,19). .



Après cette performance historique, la dernière médaille belge dans les Mondiaux de patinage artistique remonte à 74 ans, Loena Hendrickx n'a pu éviter les larmes. "C'est merveilleux", a-t-elle dit avec émotion. "J'ai travaillé si dur pour cela et j'étais très motivée pour bien faire ici. C'est fantastique que tout se soit bien passé." "C'est vraiment fantastique", a réagi Adam Solya, chorégraphe et deuxième entraîneur à côté de Jorik Hendrickx, frère de la nouvelle vice-championne du monde. "Au fond de mon cœur, je sentais qu'elle allait montrer son meilleur patinage aujourd'hui. Je suis très fier qu'elle ait parfaitement interprété ma création. Loena a réussi une magnifique et forte prestation. C'était si beau. Le public l'adore."