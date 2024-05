Indiana domine New York Knicks et égalise à 3-3 en demi-finale de la Conférence Est

Indiana Pacers a remporté une nouvelle victoire (116-103) sur leur terrain vendredi face à New York Knicks, forçant un match 7 décisif au Madison Square Garden de New-York dimanche pour déterminer qui rejoindra Boston en finale de la Conférence Est du championnat nord-américain de basket (NBA).

Devant près de 18.000 supporters, les Pacers ont su se montrer solides. Côté New Yorkais, quand Jalen Brunson va, tout va, mais l'inverse est aussi valable. Quand le meneur des Knicks passe à côté de sa première période dans de telle proportion (0 sur 11 aux tirs), cela se complique. Même si il y a bien eu un excellent Miles McBride, auteur de 11 des 17 premiers points de New York pour lancer les siens.

Pas suffisant néanmoins pour mettre à mal la confiance des Pacers à domicile. Indiana a su profiter d'une domination nette à l'intérieur, avec Pascal Siakam (25 points) et Miles Turner (17 points). La réussite aux tirs s'en est bien portée, et a grimpé jusqu'à 56% dans les deux premiers quarts-temps. Au final, dans la raquette, les Pacers ont inscrit 62 points, contre 38 pour New York.