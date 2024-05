Indiana et New York passent en demi-finales de conférence

Indiana et New York se sont qualifiés pour les demi-finales de la conférence Est du championnat nord-américain de basket (NBA), jeudi.

Indiana s'est joué 120-98 de Milwaukee et remporte la série 4 victoires à 2. Les Pacers ont mené au score durant pratiquement toute la partie grâce à une solide performance collective. Obi Toppin (21 points), T.J. McConnell (20 points), Pascal Siakam (19 points) et Tyrese Haliburton (17 points et 10 rebonds) se sont partagés les premiers rôles. Milwaukee, privé de Giannis Antetokounmpo, s'est appuyé sur Damian Lillard, de retour après une blessure au tendon d'Achille. Malgré ses 28 points, Lillard n'a pas réussi à inverser la tendance pour les Bucks, où Bobby Portis et Brook Lopez ont mis 20 points chacun. Indiana retrouve les demi-finales de conférence après dix ans.

New York s'est imposé à Philadelphie 115-118 au terme d'une rencontre indécise jusqu'au bout. Les Knicks ont pris définitivement l'avantage (111-114) à 26 secondes de la fin après un trois points de Josh Hart (16 points) et remportent la série 4-2. Jalen Brunson a été le grand artisan du succès new-yorkais avec ses 41 points et 12 rebonds. Joel Embiid (39 points) lui a répondu coup pour coup, mais a dû s'incliner. New York disputera les demi-finales de conférence pour la deuxième année consécutive, ce qui ne lui était plus arrivé depuis 1999-2000.