Inès Piret et Annelore Bex qualifiées pour la phase de groupes en Chine

La Belgique a passé le cap des trois tours préliminaires et est l'une des quatre paires (sur 24) à avoir réussi à se hisser parmi les 32 équipes réparties dans 8 poules de 4.

Piret, 17 ans, et Bex, 18 ans, ont d'abord battu les Brésiliennes Ana Beatriz Sanches Francelino et Maria Julia Guanabara Pimentel (21-16, 21-11), puis les Polonaises Julia Radelczuk et Paulina Labuz (19-21, 22-20, 15-7) avant d'écarter enfin les Finlandaises Peppiina Mäenpää et Ester Hirvonen (21-19, 21-18).