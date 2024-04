Ingmar De Vos élu à la tête des fédérations internationales des sports olympiques d'été

De Vos, 60 ans, préside la fédération internationale d'équitation (FEI) depuis 2014 et fait partie du Conseil de l'ASOIF depuis 2019. Il est également membre du Comité international olympique (CIO) depuis 2017 et membre du Comité exécutif de l'Agence mondiale antidopage (AMA).

L'ASOIF a été érigée en 1983 dans le but d'assurer une coopération entre ses membres, les membres du Mouvement olympique et ceux d'autres organisations dans le but de préserver le Mouvement olympique.

Le président de l'ASOIF est élu pour un mandat de quatre ans qui coïncide avec l'année des Jeux Olympiques d'été.