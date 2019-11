International Swimming League - L'équipe Iron de Timmers, Lecluyse et Buys finit 3e à Londres et manquera le 'Final Four'

(Belga) L'équipe Iron avec Pieter Timmers, Fanny Lecluyse et Kimberly Buys a terminé troisième de la manche de Londres de l'International Swimming League, disputée samedi et dimanche en petit bassin dans le London Aquatics Centre, théâtre des Jeux Olympiques 2012. Iron, qui a pour capitaine la Hongroise Katinka Hosszu, échoue ainsi à se qualifier pour le 'Final Four' qui réunira à Las Vegas, les deux meilleurs "clubs" européens et les deux meilleurs américains.

Le meilleur résultat belge du week-end a été obtenu par Fanny Lecluyse samedi lorsque la Mouscronnoise s'est classée deuxième du 200m brasse en 2:19.76, seulement devancée par la Canadienne Sydney Pickrem (London Roar) en 2:19.21. C'est le cinquième meilleur chrono de la carrière de Lecluyse, qui dispose d'un record personnel et de Belgique à 2:18.49. Lecluyse n'est pas entrée en action dimanche. Timmers a lui terminé deux fois sixième, sur 200m libre samedi en 1:45.35 et sur 100m libre dimanche en 46.80, non loin de son record de Belgique (46.54). Ces deux courses ont été remportées respectivement par l'Australien Alex Graham (London Roar) en 1:42.55 et par le Russe Vladimir Morozov (46.14), équipier des Belges au sein du team Iron. Timmers a ensuite participé au 50m libre 'skin', une épreuve par élimination. Il a été éliminé en quart de finale avec le 6e temps (21.54). L'Anversois a également pris part au relais 4x100m libre mixte au sein d'Iron 2 conclu en sixième position (3:22.61). Timmers a lancé ce relais en 48.06. Buys participait aussi à cette épreuve, avec Iron 1 dont elle était la dernière relayeuse (54.51). Cette équipe a terminé huitième et dernière (3:25.10). Samedi, Timmers a aidé l'équipe Iron 1 à prendre la 2e place du 4x100m libre (3:07.86), nageant le premier relais en 48.01, et a participé au 4x100m quatre nages, conclu en 6e position (3:29.30) après un relais en 47.14 du Belge. Le vice-champion olympique du 100m libre disputera du 4 au 8 décembre l'Euro en petit bassin à Glasgow. Buys a pris dimanche la septième place du 50m papillon en 26.07. Son record de Belgique est de 25.41. La Suédoise Sarah Sjöström (Energy Standard) s'est imposée (24.43). Samedi, Buys avait disputé le 4x100m libre, terminé à la 7e place par Iron 2 dont elle faisait partie. L'équipe Iron finit troisième de cette manche londonienne avec 369,5 points. Energy Standard s'est imposé avec 467,5 points, devant London Roar. Aqua Centurions est dernier (335,5). L'International Swimming League réunit huit "clubs", quatre américains et quatre européens comprenant chacun douze nageurs et douze nageuses, pour une série de compétitions organisées entre août et décembre. En fonction de leur classement dans la course, les nageurs rapportent un certain nombre de points à leur équipe. Les deux meilleurs "clubs" américains et les deux meilleurs européens se qualifient pour le 'Final Four' organisé à Las Vegas (20-21 décembre). Il s'agira, côté européen, d'Energy Standard, dont le capitaine est le Sud-Africain Chad Le Clos, et de London Roar, avec Adam Peaty comme capitaine. Côté américain, les Cali Condors de Caeleb Dressel et LA Current de Matt Grevers s'étaient déjà qualifiés. (Belga)