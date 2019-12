International Swimming League - Record du monde en petit bassin pour Dressel sur 50m libre et pour Seto sur 400m 4 nages

(Belga) Caeleb Dressel s'est offert le record du monde du 50m libre en petit bassin lors de la première journée de la finale de l'International Swimming League, vendredi à Las Vegas. L'Américain, qui représente les Cali Condors dans cette nouvelle compétition par équipes, a nagé la distance en 20.24, soit deux centièmes de mieux que le précédent record établi par le Français Florent Manaudou aux Mondiaux 2014 à Doha (20.26).

Dressel, 23 ans, se profile comme l'une des stars des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, lui qui compte déjà 13 titres mondiaux (sept glanés à Budapest en 2017 et six à Gwangju cette année) en grand bassin à son palmarès. Le Japonais Daiya Seto, 25 ans, a lui établi un nouveau record du monde du 400m quatre nages, dont il est le champion du monde en titre en grand bassin. Seto, qui nage pour Energy Standard et espère évidemment briller chez lui pendant les Jeux, a signé un chrono de 3:54.81. Il efface des tablettes la marque de 3:55.50 réalisée par l'Américain Ryan Lochte aux Mondiaux 2010 à Dubai. (Belga)