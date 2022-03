ION Hockey League - Le Dragons, vainqueur 2-5 du Braxgata en rattrapage, reste en course pour les demies

(Belga) Malgré une reprise en demi-teinte et le remerciement début de semaine de son coach Dennis Dijkshoorn, le Dragons s'est replacé dans la course aux playoffs en dominant le Braxgata 2-5, en match de retard de la ION Hockey League, mercredi soir à Boom. Battus par leurs voisins anversois 4-5 dimanche dernier à Brasschaat lors de la 19e journée, les champions de Belgique en titre ont pris leur revanche mercredi soir à l'occasion d'une rencontre de rattrapage, les replaçant en 5e position du classement, à 2 unités du top-4, synonyme de playoffs pour le titre, à 3 journées de la fin de la phase classique du championnat.

Désormais sous la direction de leur ancien T2 Michael Corma, Felix Denayer et ses équipiers ont toujours pris l'initiative face aux joueurs de Philippe Goldberg. Mathew Cobbaert a ouvert le score en fin de 1re période (27e). Les Boomois revenaient au marquoir par deux fois en seconde mi-temps. D'abord par Olivier Biekens (39e), puis par Nelson Onana (51e), une minute après une nouvelle réalisation de Florent Van Aubel (50e). La fin de rencontre donnait lieu à beaucoup de tensions sur plusieurs pc transformés par le Dragons fixant le score à 2-5 (Luca Martinez, 53e, et Nicolas Della Torre, 65e et 69e). Grâce à ce succès, le Dragons remonte à la 5e place du classement, avec 30 unités, pour s'approcher à seulement 2 unités du top 4, détenu dans l'ordre par le Léopold (36 pts), devant le Waterloo Ducks (33), la Gantoise (32) et le Racing (32). (Belga)