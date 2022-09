ION Hockey League - Léopold et Racing, un duo bruxellois en tête après trois journées

(Belga) Le Léopold et le Racing sont les deux leaders invaincus de la Belgian Men Hockey League après la 3e journée de compétition, vendredi soir, en ouverture d'un double week-end qui se poursuivra dimanche après-midi.

Déjà très productif en attaque depuis le début de championnat (succès 9-2 contre l'Old Club et 1-3 au Braxgata), le Léopold de Tom Boon a décroché une troisième victoire de rang, vendredi à la drève d'Argenteuil. Cette fois en s'imposant 2-3 lors de sa visite aux Brabançons du Waterloo Ducks, avec deux nouveaux buts du meilleur buteur léonien, portant le capital de Boon à dix buts en trois rencontres. Le champion en titre du Racing des Red Lions Victor Wegnez, Cédric Charlier et Tanguy Cosyns a également confirmé sa bonne entrée en matière dominant l'Orée 3-1 au Fort Jaco, avec un doublé de Cosyns. L'Herakles a lui réussi à débloquer son compteur point en faisant chuter le Dragons (3-0), tandis que le 3e club anversois du Braxgata est revenu d'Heverlee en battant Louvain sur ses terres sur le même score (0-3). La Gantoise (8-1 sur l'Old Club) et le Daring (1-2 à Uccle Sport) ont quant à eux assuré l'essentiel face aux deux équipes promues. Derrière le duo du Léo et du Racing, à 9 points, suivent quatre clubs à six unités: le Dragons, la Gantoise, le Braxgata et l'Orée. Le Daring compte 4 points et est poursuivi par Uccle, l'Herakles (3) et Louvain (1). Le Waterloo Ducks et l'Old Club n'ont quant à eux pas encore acquis le moindre point avant la 4e journée, programmée dimanche, avec le duel Léopold - Dragons en tête d'affiche. (Belga)