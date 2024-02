Irene Schouten, triple championne olympique de patinage de vitesse, range ses patins

"Après mes victoires aux Jeux olympiques et mes nombreux titres mondiaux, je peux me retourner sur une très belle carrière couronnée de succès. J'ai réalisé ce que je voulais", écrit Irene Schouten sur son compte Instagram. "Seule la victoire de l'Elfstedentocht (Tour des onze villes) manque encore à ma liste. Après l'année olympique, je me suis rendu compte qu'il serait difficile de s'engager immédiatement dans un nouveau cycle olympique de quatre ans. J'ai donc décidé d'envisager les choses année par année. Le week-end dernier a montré que je suis en pleine forme et que j'aime toujours les courses. Je me sens forte et j'ai même réalisé mes tours les plus rapides ces derniers jours. Mais je réalise aussi qu'il y a une vie en dehors du sport de haut niveau. C'est ce que j'attends avec impatience".

Irene Schouten, 31 ans, vient de ramener trois médailles d'or des Mondiaux par épreuves de Calgary, où elle a remporté ce week-end le 3000 m, le départ groupé et la poursuite par équipes. La Néerlandaise avait aussi décroché triois médailles d'or aux Jeux Olympiques de Pékin en 2022, s'mposant dans le 3000 m, le 5000 m et le départ groupé.