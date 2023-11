Isaac Kimeli ambitieux: "Se battre pour le podium individuel et au classement par pays"

Isaac Kimeli est le leader de la délégation belge pour les championnats d'Europe de cross-country qui se dérouleront à Bruxelles le 10 décembre. Il a donc de grosses ambitions. "Je veux me battre pour le podium à la fois individuellement et dans le classement par pays", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse mercredi.

Lors des championnats d'Europe de cross-country 2018 à Tilburg (Pays-Bas), Kimeli a remporté la médaille d'argent. Il a ensuite remporté le bronze en Italie à Turin, quatre ans plus tard. Il va de soi qu'il vise le podium devant ses supporters. "Le cross est imprévisible, on ne peut donc jamais dire à l'avance avec certitude que l'on va gagner une médaille, mais je vais me battre", a-t-il expliqué.

"J'ai déjà le bronze et l'argent et il m'en manque encore une. L'or serait fantastique, mais je serai heureux peu importe la médaille", a-t-il ajouté. Les chances de Kimeli ont déjà augmenté suite au forfait du champion olympique Jakob Ingebrigtsen, blessé.