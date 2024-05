Isaac Kimeli descend sous la barre mythique des 13 minutes sur 5.000 m et ira à Paris

Le record personnel de Kimeli, datant de 2022, était de 13:04.72. Une marque qu'il a considérablement abaissée à Stockholm. Il a ainsi réussi le chrono de qualification olympique, 13:05.00. Il était déjà qualifié pour l'Euro de Rome début juin.

Kimeli est le deuxième Belge à descendre sous les 13 minutes après Mohammed Mourhit, qui détient le record de Belgique en 12:49.71. Il dépasse Monder Rizki et John Heymans (lui aussi qualifié pour Paris) et s'installe à la deuxième place du classement belge de tous les temps. Il est désormais huitième au classement européen de tous les deux. Il a réalisé le quatrième chrono mondial de l'année et le meilleur chrono européen.