Isaac Kimeli en forme à quelques semaines de l'Euro de Bruxelles

Isaac Kimeli n'est arrivé en Belgique que vendredi, après un stage d'altitude d'un mois au Kenya. "Je ressentais encore la fatigue des entraînements intensifs et du voyage. C'est pourquoi je n'ai pas fait une course trop difficile", déclare le vainqueur du jour. "Quand il y a eu une accélération dans le premier tour, j'ai cru que je finirais aux alentours de la 10e place car je devais vraiment chercher mon rythme. J'ai finalement réussi à passer, sans même devoir tout donner. Mon objectif était de finir frais afin de pouvoir m'entraîner dur dès demain, et je pense y être parvenu".

Le grand objectif de Kimeli, c'est l'Euro, qui se déroulera à Bruxelles le 10 décembre. "Je suis de Halle, mais je considère Bruxelles comme va ville", avance Kimeli. "Ce sera une chance unique de courir un Euro devant mon public. C'est un rêve. J'ai eu un moment de malaise quand j'ai lu cette semaine que Jakob Ingebrigtsen serait aussi de la partie, mais ma préparation se passe bien et je suis dans les temps. Je me glisse maintenant dans la tente d'altitude pour deux semaines supplémentaires et je dormirai au niveau de la mer les dernières semaines avant l'Euro", conclut Kimeli, qui ambitionne de monter sur le podium à Bruxelles, lui qui avait décroché l'argent à l'Euro de Tilburg en 2018 et le bronze l'an dernier à Turin.