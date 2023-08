Isaac Kimeli espère faire mieux qu'à Eugene sur 10.000m pour garder son contrat

Pour cela, il n'a pas dû courir le moindre 10.000m cette saison. "L'année passée non plus je n'en avais pas couru (avant les Mondiaux d'Eugene). Courir deux 10.000 trop proches c'est trop. Il était prévu que je cours un 10.000 fin avril à Huizingen mais finalement on a décidé de ne pas le courir."

Manque de chance, Kimeli a sérieusement été malade lors de ses stages au Kenya et à Font Romeu au printemps, ce qui n'a pas favorisé son retour en condition. "Pour le moment je vais bien. Je me sens en forme". Il a réussi 8:14.96 sur le 2 miles, à 8/100 du record de Belgique de Mohammed Mourhit (8:14.88) de 1997 samedi dernier à Huiizingen."Je me suis bien entraîné deux dernières semaines. On verra dimanche", a-t-il avancé vendredi à Budapest. Précisant que ce serait sa dernière course sur piste de la saison.