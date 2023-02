Isaac Kimeli et Lisa Rooms, qualifiés sur base du ranking, renoncent

La situation de Kimeli et de Rooms est semblable. Aucun des deux n'avait initialement prévu une campagne en salle et aucun des deux n'a participé à une compétition indoor cet hiver, mais mardi, ils ont été sélectionnés sur base de leurs points pour le ranking accumulés l'été dernier. Ils ont décidé de s'en tenir au plan initial et de se concentrer sur le cross-country, avec les championnats de Belgique à Louvain dimanche, et de ne pas se rendre à Istanbul. Kimeli partira en stage au Kenya à la même période que l'Euro afin de préparer la saison en plein air.

Lors du dernier Euro, à Torun en 2021, Kimeli avait décroché l'argent sur le 3.000 mètres. La sélection belge passe à 19 athlètes en individuel plus les Belgian Tornados.