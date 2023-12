Isaac Kimeli et Lisa Rooms triomphent à Trèves

Isaac Kimeli a remporté dimanche la course de la Saint-Sylvestre à Trèves, en Allemagne. Il est le premier athlète à figurer quatre fois consécutives au palmarès de la prestigieuse épreuve. Chez les dames, c'est Lisa Rooms qui a récolté les lauriers.

Kimeli a parcouru les 8 kilomètres de course en 22:29. Il a devancé de justesse l'Allemand Nils Voigt (22:30) et le Marocain Zouhair Talbi (22:30) dans un sprint final. Michael Somers (22:47) a terminé 5e, Arnaud Dely (22:48) 6e et Nicolas Schyns (23:01) 7e.

Lisa Rooms, 2e à Trèves l'année dernière, a été la plus rapide sur le parcours de 5 kilomètres, en 15:29. Comme Kimeli, elle a triomphé au sprint devant la Rwandaise Emeline Imanizabayo (15:29). La Néerlandaise Maureen Koster (15:34) a terminé 3e.