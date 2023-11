Isaac Kimeli s'impose comme l'an dernier dans le cross long

Isaac Kimeli a renouvelé son titre de champion de Belgique de cross long dimanche à Hulshout. Il a devancé John Heymans et Robin Hendrix. Pieter-Jan Hannes a quant à lui décroché le sixième et dernier billet octroyé pour être au départ des Championnats d'Europe.

Un quatuor s'est démarqué rapidement à Hulshout avec Robin Hendrix, John Heymans et Guillaume Grimard en plus de Kimeli. Le médaillé de bronze des derniers championnats d'Europe à Turin a attendu le dernier tour pour passer à la vitesse supérieure et a immédiatement pris ses distances. La deuxième place est revenue à Heymans. Hendrix a complété le podium et Grimard a terminé quatrième.

Il restait donc deux tickets à attribuer en vue des championnats d'Europe de Bruxelles du 10 décembre. Ils ont été attribués à Marco Vanderpoorten et Pieter-Jan Hannes. Ce dernier a a été excellent et a pu franchir la ligne d'arrivée en jubilant. L'Euro sera sa toute dernière course.