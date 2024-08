Jacques Borlée évoque sa candidature à la présidence de la Ligue francophone

Jacques Borlée a évoqué sa candidature à la présidence de la Ligue belge francophone d'athlétisme (LBFA) lundi. S'il ne l'a pas confirmée, il ne l'a pas démentie non plus exposant son programme en vue d'une élection prévue le 12 octobre à Louvain-la-Neuve.

Relayant un article du groupe Rossel lundi qui dévoilait ses intentions, Jacques Borlée a expliqué sur sa page Facebook que "dans tous les cas, mon acte de candidature se fera sur un projet et non pour contrer quelqu'un".

Le désormais ancien entraîneur des Belgian Tornados, 66 ans, a parlé des actions que "l'équipe qui sera élue" devrait pouvoir mettre en place. "Si je suis élu", a-t-il glissé, faisant part ensuite de ses intentions. "Le futur président et l'équipe qui prépare son élection doivent "brainstormer" pour trouver des actions non exploitées actuellement, qui peuvent déclencher chez les clubs le réflexe de voter pour un véritable manager et qui possède d'abord une véritable vision cohérente de l'avenir de la LBFA dans son environnement actuel et futur".